Basel will legalen Verkauf von Cannabisprojekten testen

In Basel startet im Spätsommer eine Studie zum legalen Verkauf von Cannabis für Genusszwecke. An dem Pilotprojekt dürfen allerdings nur 400 Ausgewählte teilnehmen, so die Basler Gesundheitsbehörde. Für die Studie können sich Menschen bewerben, die in Basel leben und bereits regelmäßig Cannabis konsumieren. Sie können dann im Zeitraum von zweieinhalb Jahren verschiedene Cannabisprodukte in Apotheken kaufen. Weiterverkaufen dürfen sie sie nicht. Bei der Studie soll geprüft werden, ob sich das Konsumverhalten verändert, wenn das Rauschmittel legal gekauft werden kann. Zudem werden die Teilnehmer regelmäßig über ihre körperliche und psychische Gesundheit befragt.