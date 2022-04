Gründung Förderverein Reha-Klinikum

Für das Rehaklinikum Bad Säckingen soll am Mittwochabend ein Förderverein gegründet werden. Er soll die Klinik bekannter machen und ihre Aufgaben und Angebote hervorheben. Die Rehaklinik und ihr Angebot sei in der Region kaum bekannt, so die Gründungs-Initiatorin und ehemalige Stadträtin Sylvia Haueisen. Unter anderem sei wenig verbreitet, dass auch ambulante Reha-Programme in der Säckinger Klinik möglich sind. Das möchte der neu zu gründende Verein ändern. Und zwar, indem er beispielsweise Flyer herausgibt, die in Arztpraxen und Unternehmen ausgelegt werden sollen. Die Gründungsversammlung findet um 19 Uhr 30 im Pavillion des REHA Klinikums statt.