Forstmesse findet nach zweijähriger Pause wieder statt

Laut Messe Offenburg ist sie die größte jährlich stattfindende Forstmesse in Europa. Bis zu 33.000 Besucherinnen und Besucher sind in den vergangenen Jahren jeweils angereist. Und dieses Mal, so glauben die Veranstalter, würden viele Firmen den persönlichen Kontakt mit ihren Kunden ganz besonders wertschätzen. Rund 340 Aussteller haben sich angemeldet. Open Air und in den Messehallen wird es noch mehr große Forstmaschinen zu sehen geben als sonst. Und angesichts der Entwicklungen am Öl- und Gasmarkt spielen Pellets, Holz-vergasung und Stückholzanlagen eine größere Rolle als sonst. Bei einem Forstforum in der Baden-Arena werden die Folgen des Klimawandels für die Waldwirtschaft diskutiert. Außerdem läuft auf dem Messegelände parallel zur ForstLive wie immer die Jadmesse Wild und Fisch.