Firma Hansgrohe und Mitarbeitende spenden 900.000 Euro

Rund die Hälfte der Summe haben Mitarbeitende des Armaturen- und Duschbrausenherstellers Hansgrohe in Form von gespendeten Arbeitsstunden und Urlaubstagen erbracht. Das Unternehmen hat den Betrag dann aufgestockt. Das Geld fließt mehrheitlich an große Hilfsorganisationen, die man vorab genau geprüft hat. Diese seien durch ihre Strukturen in der Lage, den Betroffenen direkt vor Ort zu helfen. Der Hansgrohe Firmensitz in Polen soll darüber hinaus Medikamente und Hilfsgüter zur Verfügung gestellt haben. Zudem sollen Hansgrohe-Mitarbeiter aus Schiltach mit mehreren Fahrzeugen gesammelte Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht haben.