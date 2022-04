Gefängnisstrafe für Gummihammer-Attacke

Im sogenannten „Gummihammer-Prozess“ hat das Offenburger Landgericht das Urteil gesprochen. Der Angeklagte muss wegen gefährlicher Körperverletzung für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der 64-Jährige hatte das falsche Opfer angegriffen. Das Gericht hat die Tat daher nicht als Tötungsdelikt gewertet. Auch wenn es überzeugt war, dass der Angeklagte seinen Nebenbuhler töten wollte. So weit war es aber nicht gekommen. Der Mann aus Weinheim in Nordbaden war im Juli vergangenen Jahres in eine Wohnung in Neuried eingebrochen. Dort hatte er einen Mann im Schlaf mit einem Gummihammer attackiert. Er war davon ausgegangen, dass es der neue Freund seiner Ex-Partnerin sei.