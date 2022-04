In Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis sind am Wochenende Unbekannte auf das Freibadgeländes des „Solara“-Bades gelangt. Sie kletterten über einen Zaun, so die Polizei und schlugen ein Fenster ein. So verschafften sie sich Zutritt zum Technikgebäude. Hier klauten die Einbrecher mehrere Schlüssel für den Duschraum. Die Polizei St. Georgen spricht von rund 500 Euro Sachschaden.