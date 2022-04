Kreiskrankenhaus evakuiert

per Mail teilen

Am Mittag ist das Kreiskrankenhaus in Lörrach teilweise evakuiert worden. In einer benachbarten Hackschnitzel-Anlage hatte es gebrannt. Da bei dem Brand die Lüftung wohl nicht rechtzeitig abgeschaltet worden war, zog Rauch ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei litten deshalb mehrere Personen unter Atemwegsreizungen. Kurz vor 14 Uhr ist das Feuer gelöscht gewesen, anschließend lüftete die Feuerwehr noch die betroffenen Räumlichkeiten. Der reguläre Krankenhausbetrieb konnte daraufhin wieder normal aufgenommen werden. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.