Unternehmen Sick als guter Arbeitgeber ausgezeichnet

Das Sensorunternehmen Sick mit Sitz in Waldkirch (Landkreis Emmendingen) gehört einer Umfrage zufolge zu "Deutschlands besten Arbeitgebern". Es belegte beim Wettbewerb des "Great Place to Work-Instituts" den zweiten Platz bei den Unternehmen mit 2.000-5.000 Beschäftigten. Für das Ranking waren die Beschäftigten anonym zu Themen wie Zusammenarbeit, Wertschätzung, Vergütung, beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Work-Life-Balance befragt worden. Dem Unternehmen zufolge wurde Sick bereits zum 20. Mal in Folge als "Great Place to Work" ausgezeichnet.