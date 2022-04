Empfang für Olympionikin Daniela Maier

In Furtwangen im Schwarzwald-Baar-Kreis ist am Samstagnachmittag der große Empfang für die Sportlerin Daniela Maier geplant. Maier hat bei den vergangenen Olympischen Winterspielen in China die Bronze-Medaille im Skicross geholt. Die 26-Jährige muss allerdings weiter um die Medaille bangen. Die zunächst viertplatzierte Fanny Smith aus der Schweiz beansprucht den dritten Platz für sich und hatte Einspruch eingelegt. Das Internationale Olympische Komitee will die Situation bewerten, wenn alle Einsprüche abgeschlossen sind.