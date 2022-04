Arbeiten am Schutterentlastungskanal gehen weiter

Der neue Bauabschnitt am Schutterentlastungskanal liegt zwischen der Unditz und dem Muserebach und hat eine Länge von 600 Metern. Dort werden zum einen die Dammkronen erneuert, zum anderen wird direkt am Wasser eine neue Gelände-Ebene angelegt. Diese sogenannte Berme wird bei Hochwasser überflutet. Bei Niedrigwasser sorgt sie dafür, dass das Wasser im Bach schneller fließt. Wie in den vorangegangenen Bauabschnitten werden zusätzlich Steinriegel und Kiesbänke in den Kanal eingebaut, um naturnahe Strukturen zu schaffen. Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.