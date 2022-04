Drei Autos in Tiefgarage ausgebrannt

Aus bisher noch unbekannter Ursache ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Brand in einer Tiefgarage in Freiburg gekommen. Laut Polizei brannten insgesamt drei Autos in nebeneinanderliegenden Fahrzeugboxen aus. Weitere Fahrzeuge sind durch Rußablagerungen betroffen. Auch Teile der Decke der Tiefgarage wurden durch Hitze und Verrußung beschädigt. Da sich die Garage zwischen mehreren Wohngebäuden befindet, mussten aufgrund der Rauchentwicklung vorsorglich rund 75 Menschen das Gebäude verlassen. Mittlerweile konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurück. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar.