Empfang für Olympioniken im Europapark

Sportlerinnen und Sportler, die an den Olympischen Sommerspielen in Tokio bzw. an den Olympischen Winterspielen in Peking oder den jeweiligen Paralympics teilgenommen haben, sind im Europapark in Rust (Ortenaukreis) empfangen worden. Rund 150 Olympioniken waren da. Sie haben Autogramme und Interviews gegeben. „Team Deutschland - Tokyo meets Beijing“ lautete das Motto. Die Sportlerinnen und Sportler haben sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie über das Treffen gefreut. Sommer- und Wintersportler waren noch nie gemeinsam empfangen worden.