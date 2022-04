Ukraine-Krieg beeinträchtigt Handwerk

Ein Problem sind die steigenden Energiepreise. 90 Prozent der Betriebe gaben an, dass sie von den steigenden Kosten seit Kriegsbeginn betroffen sind. Darunter fallen zum Beispiel Unternehmen, die auf Zulieferungen angewiesen sind, wegen der teuren Kraftstoffpreise. Aber auch Lebensmittelbetriebe wie Bäckereien sind von Strom und Gas abhängig. Außerdem kam bislang ein großer Teil des Weizens aus der Ukraine und Russland. Das müsse man im Blick behalten, um Engpässe zu verhindern. Ein weiteres Problem: Materialien und Rohstoffe sind teurer geworden. Auch hier geben in der Umfrage 90 Prozent der Unternehmen an, betroffen zu sein, zum Beispiel im Baugewerbe. Innerhalb der letzten fünf Tage habe sich etwa der Preis für Baustahl verdoppelt. Um das Problem zu entschärfen, könnten Unternehmen und Auftraggebende sogenannte Preisgleitklauseln vertraglich festhalten - so kann der veranschlagte Preis flexibler gehandhabt werden.