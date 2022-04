Frühjahrsbelebung am südbadischen Arbeitsmarkt

Am Arbeitsmarkt in Südbaden hat im März die Frühjahresbelebung eingesetzt. So sank die Arbeitslosenquote in der Region um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Raum Freiburg liegt die Arbeitslosenquote jetzt beim Landesschnitt von 3,4 Prozent. In der Ortenau ging die Quote auf 3,1 Prozent zurück. Vor einem Jahr waren es noch 3,9 Prozent. "Die Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich erfreulicherweise auch in diesen turbulenten Zeiten fort", heißt es aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut. Der Stellenbestand sei so hoch wie nie zuvor in einem März. Positiv auch die Bewertung aus den Bezirken der Agentur für Arbeit Rottweil und Villingen-Schwenningen – Auch die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit anzeigen, sei im März weiter gesunken, heißt es. Die Auswirkung des Krieges in der Ukraine schlage sich bisher noch nicht auf die Beschäftigungslage nieder.