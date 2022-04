Am Warnstreik des Marburger Bundes nimmt auch viel ärztliches Personal an kommunalen Kliniken aus Südbaden teil. Nach Auskunft eines Pressesprechers legten rund 250 Beschäftigte am Donnerstag die Arbeit nieder. In Südbaden sind die Krankenhäuser in Tuttlingen, Emmendingen, Waldshut-Tiengen, Singen und Konstanz vom Streik betroffen. Der Marburger Bund fordert unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr.