Wieder Corona-Regeln in Freibädern

Die Freibäder in Freiburg öffnen am 30. April beziehungsweise am 14. Mai. Der Badebetrieb wird laut Stadt unter Einhaltung der dann gültigen Corona-Regeln ausgeführt. Im Moment werden die Freibäder sozusagen aus dem "Winterschlaf" geholt und für die Saison vorbereitet. Als erstes öffnet dann das Strandbad, Mitte Mai folgen das Freibad St. Georgen und das Lorettobad. Bei der Stadt geht man davon aus, dass auch in diesem Jahr noch Corona-Regeln beim Besuch gelten werden, welche, weiß man aber noch nicht. Doch man sei mit den Erfahrungen des letzten Jahres gut vorbereitet, so die Geschäftsführung.