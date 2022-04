Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Bei Offenburg hat es am späten Dienstag Abend erneut einen Brand gegeben. Ein Bauwagen in den Reben im Ortsteil Fessenbach brannte laut Polizei vollständig aus. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Im Offenburger Ortsteil Rammersweier war es bereits am Vormittag zu zwei Bränden gekommen. Betroffen war ein Mülleimer an einer Waldhütte sowie eine Holzhütte in der Nähe. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Bränden besteht, ist noch unklar.