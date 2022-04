Schluchseewerke bereiten sich auf Energieengpässe vor

Die Schluchseewerke haben Anlieger und Gemeinden über mögliche Schwankungen des Wasserpegels in den nächsten Monaten informiert. Grund sind die Vorbereitungen auf mögliche Engpässe in der Energieversorgung durch den Krieg in der Ukraine. Noch hätte sich an den Pegelständen nichts verändert, so Peter Steinbeck der Sprecher der Schluchseewerke gegenüber dem SWR. Aber man wolle frühzeitig auf das Thema aufmerksam machen. Der Schluchsee ist Deutschlands größter Pumpspeicher und dient dazu, Stromschwankungen im Netz auszugleichen. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat die Bundesnetzagentur alle Kraftwerksbetreiber aufgefordert, Gasvorräte zu schonen. Pumpspeicher können bei der flexiblen Stromproduktion einspringen. Dazu müsste der See häufiger mit Wasser befüllt und wieder leicht entleert werden. Im Winter liegt die maximal erlaubte und mögliche Pegelschwankung bei 16 Metern. Im Sommer bei sechs bzw. acht Metern. Alle zulässigen Grenzen würden eingehalten, versichert Steinbeck. Derzeit besteht vor allem das Problem der Wasserknappheit im Rhein, die das Auffüllen des Sees erschwert.