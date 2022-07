per Mail teilen

Die Schwenninger Wilds Wings haben am Dienstag Abend gegen die Krefeld Pinguins mit 2:3 verloren. Damit müssen die Wild Wings weiter um den Klassenerhalt in der ersten Deutschen Eishockeyliga kämpfen. Die Pinguine aus Krefeld stehen auf dem letzten Tabellenplatz, die Schwenninger Wild Wings auf dem vorletzten. Es sei eine hartumkämpfte Partie gewesen zwischen zwei Mannschaften, für die viel auf dem Spiel stand, so Wild Wings-Trainer Christof Kreutzer.