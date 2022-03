Kampagne für Sicherheit von Frauen im Nachtleben

In fünf südbadischen und einem Dutzend weiteren Städten im Land ist die Plakatkampagne "nachtsam" angelaufen. Sie will für mehr Sicherheit von Frauen im Nachtleben sorgen. Offenburg, Freiburg, Lörrach, Waldshut und Konstanz wollen, wie es im Titel der Kampagne heißt, "nachtsam" werden. Achtsam für die Sicherheit von Frauen in Bars, Clubs und auf Festen. Die Kampagne wendet sich deshalb zunächst an Wirte und Festorganisatoren und bietet ihnen Schulungen an. Sie bereiten die Teilnehmer darauf vor, wie sie Frauen vor Bedrohungen, sexuellen Belästigungen oder der Verabreichung von K.O.-Tropfen schützen können. Koordiniert wird die Kampagne von der Freiburger Beratungsstelle "Frauenhorizonte".