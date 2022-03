Drogendealer bekommen langjährige Gefängnisstrafen

Das Landgericht Waldshut-Tiengen hat einen 74-Jährigen und einen 36 Jahre alten Mann zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Ihnen wird bandenmäßiger unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in großen Mengen vorgeworfen. Die Verurteilten sollen einen umfangreichen Handel mit Heroin und Kokain organisiert haben. Kiloweise wurden jede Woche Heroin und Kokain aus Belgien und den Niederlanden an den Hochrhein geschafft. Die illegale Ware wurde in Fahrzeugen professionell versteckt und transportiert. Von Weil am Rhein bis Hohentengen waren in Grenznähe Wohnungen angemietet. Von dort aus sind die Drogen unter anderem in Schweiz geliefert worden. Sechs Personen der achtköpfigen Drogenbande sind bereits zuvor durch das Landgericht Waldshut-Tiengen zu langen Haftstrafen verurteilt worden.