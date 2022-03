Transportgewerbe klagt über Kostenexplosion

Extrem gestiegene Preise für Kraftstoffe bringen das Transportgewerbe in eine bedrohliche Kostenklemme, so die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg mit Sitz in Villingen-Schwenningen. Taxiunternehmen beispielsweise haben das Problem, dass die Fahrpreise langfristig festgelegt sind und nicht einfach erhöht werden dürfen. So geht es auch den Busunternehmen im öffentlichen Personen-Nahverkehr. Jochen Klaiber, Geschäftsführer eines Betriebes, der Buslinien unter anderem im Kreis Tuttlingen bedient, rechnet schon jetzt mit Mehrkosten von weit über einer Million Euro für dieses Jahr. Erschwerend hinzu kämen Lieferengpässe bei Reifen und bestimmten Spezial-Schmiermitteln, so Klaiber. Dies alles sei eine sehr große Belastung ohne Aussicht auf eine schnelle Lösung.