Brauerei Rothaus will bis 2030 klimapositiv werden

Vorgesehen ist unter anderem eine Solaranlage im Schwarzwald mit 9.000 Quadratmetern Fläche. Sie soll im September dieses Jahres in Betrieb gehen. Überschüssige Energie will Rothaus benachbarten Unternehmen geben. Auch die Kläranlage für Brauereiabwasser soll modernisiert und energiesparender werden. Die Kosten des Umbaus zur klimafreundlichen Bier-Produktion in Höhe von rund 40 Millionen Euro will Rothaus selbst finanzieren. Die landeseigene Brauerei ist 2020 dem Klimabündnis Baden-Württemberg beigetreten. Die Unternehmen bekennen sich dazu, den Ausstoß von Treibhausgasen und den Energieverbrauch zu senken.