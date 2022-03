per Mail teilen

Ein Lkw mit nicht abgesenkter Kippmulde hat am Donnerstag bei Willstätt-Legelshurst im Ortenaukreis an einem Bahnübergang auf einer Länge von 400 Metern die Oberleitungen zerstört. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro. Es kam zu Störungen im Bahnverkehr. Der Bahnübergang ist derzeit gesperrt.