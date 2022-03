Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Paralympics aus dem Schwarzwald werden an diesem Wochenende in ihren Gemeinden geehrt. Am Abend ist ein Empfang in Kirchzarten für den Langläufer Marco Maier und sein Betreuerteam. Ebenso für Leonie Walter und ihren Guide Pirmin Strecker. Die 18-Jährige hatte in Peking vier Medaillen geholt. Darunter eine Goldmedaille. Am Sonntag Nachmittag wird Leonie Walter außerdem mit ihrem Guide in ihrer Heimatgemeinde St. Peter empfangen.