Der Ortenaukreis schafft mehr Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine. Eine Messehalle in Offenburg wird nun zum Aufnahmezentrum. Es gibt dort Platz für 500 Menschen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Messehalle angemietet. Wie die Behörde mitteilte, soll das Aufnahmezentrum bereits an diesem Freitag in Betrieb gehen.