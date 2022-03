Gemeinderat stimmt Kaufvertrag für Schloss zu

Der Gemeinderat in Heitersheim im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald hat dem Kaufvertrag für das Malteserschloss einstimmig zugestimmt. Der Notartermin für das fünf Millionen Euro-Geschäft ist am 1. April. Damit geht das Heitersheimer Schloss nun nach jahrelangem Hin- und Her vom Orden der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in den Besitz der Malteserstadt. Der Orden hat zwischenzeitlich einen Entwurf für den Kaufvertrag erstellen lassen. Der Kaufpreis beträgt wie vereinbart genau 4,95 Millionen Euro. Der Besitzübergang soll nach Auszug der Ordensschwestern zum 01. Januar kommenden Jahres erfolgen. Dann erst wird auch der Kaufpreis fällig. Nachdem Investoren ihren Plan für eine internationale Privatschule letztendlich zurückgezogen hatten, soll das Heitersheimer Malteserschloss nun künftig für soziale Einrichtungen genutzt werden.