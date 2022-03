per Mail teilen

Kurz vor dem Start der Sommersaison strebt der Europapark in Rust wieder Besucherzahlen wie vor der Pandemie an. Die Vorbuchungen der Hotels seien hervorragend, sagte Geschäftsführer Roland Mack. Der Park habe Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe wieder hochgefahren, etwa für eine neue Achterbahn. Eine erste Öffnung für Besucherinnen und Besucher ist bereits für dieses Wochenende geplant.