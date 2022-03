Polizei eröffnet Innovation Lab

Die Polizei Baden-Württemberg hat am Dienstag in Kehl ihr erstes Entwicklungszentrum für digitale Techniken eröffnet. Das sogenannte Innovation Lab ist Teil der Digitalisierungsstrategie der Polizei. Eine moderne Polizeitechnik sei ein wesentlicher Schlüssel für den polizeilichen Erfolg, so Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz bei der Eröffnung in Kehl. Am ersten Innovation Lab entwickelt und testet die Landespolizei nun gemeinsam mit ihren Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft neue Technologien und Produkte. Im ersten Projekt geht es darum, wie man das mobile Arbeiten der Polizeibeamten durch zusätzliche digitale Applikationen verbessern kann, zum Beispiel durch einen polizeieigenen Messenger-Dienst oder die PoliCam für das dienstliche Smartphone. Mit der PoliCam können beispielsweis automatisiert Lichtbildmappen mobil erstellt und anschließend weiterverarbeitet werden.