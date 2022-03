Rabe sorgte für Stromausfall im Westen der Stadt

Ein Rabe soll für den Stromausfall am Dienstagnachmittag in einigen Stadtteilen im Westen Freiburgs verantwortlich sein. Das hat der Energieversorger Badenova bestätigt. Der Vogel soll in einem Umspannwerk im Stadtteil Haslach für eine Störung gesorgt haben. Eine Attacke des Tieres auf den Trafo soll dem Ganzen voraus gegangen sein. Dies sei die einzig plausible Erklärung, so Unternehmenssprecher Roland Weis. Für etwa eine Viertelstunde war der Strom weg. Der genaue Hergang des Vorfalls werde geprüft. Die Attacke auf die Technik habe der Vogel nicht überlebt. Es war nicht das erste Mal, dass Tiere für Stromausfälle sorgten. Ein Marder, eine Ratte, ein Specht und eine Katze hatten laut Weis auch schon für Störungen gesorgt. Am Dienstag rückte auch die Feuerwehr Freiburg aus. Sie musste vier Menschen aus stecken gebliebenen Aufzügen befreien.