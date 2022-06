Personalengpass am Klinikum Hochrhein

Die innere Abteilung des Klinikums Hochrhein in Waldshut-Tiengen kann wegen zahlreicher Coronaerkrankungen in der Belegschaft in den nächsten acht Tagen nur noch dringende Behandlungen durchführen. Die Notfallversorgung wird die Klinik nach eigenen Angaben aber aufrecht erhalten. Wer nicht zwingend akut und stationär behandelt werden muss, wird von der inneren Abteilung des Klinikums Hochrhein nun als Patient abgewiesen. In der Abteilung in Waldshut haben sich gleich mehrere Ober- und Chefärzte mit Corona infiziert, alle waren geboostert und haben einen milden Krankheitsverlauf, heißt es. Die Klinik hat die Kassenärztliche Vereinigung darüber unterrichtet, dass Patienten in den nächsten Tagen nur noch mit großem Bedacht in das Klinikum eingewiesen werden können. Informiert wurden auch der Rettungsdienst und die Seniorenheime, weil sie nun vorübergehend besonders auf die Hausärzte angewiesen sind.