Die Wahl des Baubürgermeisters in Lahr findet nicht wie ursprünglich geplant in der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag statt. Einziger Bewerber ist Amtsinhaber Tilman Petters. Hintergrund sind Berichte über einen städtischen Grundstücksverkauf unter Wert an Petters. Das Regierungspräsidium Freiburg hatte angekündigt, in einem laufenden Prüfverfahren zusätzliche Fragen zu stellen. Diese wolle man umfassend beantworten und sich dafür Zeit nehmen, so Oberbürgermeister Ibert.