Ortenaukreis bereitet Unterbringung von Flüchtlingen vor

per Mail teilen

Der Ortenaukreis bereitet sich derzeit darauf vor, eine größere Anzahl von Menschen aus der Ukraine unterzubringen. Unter anderem sollen leerstehende Hotels genutzt werden. "Die Situation ist nicht einfach", heißt es aus dem Ortenauer Landratsamt. In den Unterkünften im Kreis gibt es derzeit nur noch knapp 300 freie Plätze. Wie schon 2015 könnten Container-Standorte wieder aufgebaut werden. Neben Hotels seien kreiseigene Sporthallen eine weitere Möglichkeit. Aus der Bevölkerung sind in den vergangenen Tagen Angebote für 400 Menschen gekommen. Viele stellen ihre Ferienwohnungen zur Verfügung. In den Schulen und im Lahrer Impfzentrum laufen ebenfalls die Vorbereitungen.