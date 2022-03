Land investiert 24 Millionen in Gefängnis

Das Gefängnis in Freiburg bekommt eine neue Krankenstation und eine neue Küche. In den Anbau investiert das Land rund 24 Millionen Euro. Sowohl Küche als auch Krankenstation des Freiburger Gefängnisses sind in die Jahre gekommen und technisch veraltet. Geplant ist nun ein Neubau mit Solardach und Wärmerückgewinnungsanlage. Dieser soll durch einen unterirdischen Verbindungsgang an das Hauptgebäude mit den Haftzellen angeschlossen sein. Den Stromverbrauch soll eine moderne Küchentechnik zusätzlich deutlich senken. Die Wärme für den Neubau kommt aus dem Heizkraftwerk des Universitätsklinikums Freiburg. Ende 2026 soll der Gefängnis-Anbau fertig sein.