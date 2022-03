Ortenauer Hilfstransport war erfolgreich

Die Gruppe aus den drei Gemeinden war mit 40 Leuten in zwölf Kleinbussen unterwegs. Essen, Getränke, Hygieneartikel und Arzneimittel konnten in einem Zentrallager direkt an der Grenze übergeben werden. Die Hilfsgüter wurden von dort per Lkw weitergefahren nach Kiew.

Wie Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich gegenüber dem Südwestrundfunk berichtete, habe die Gruppe auf dem Rückweg 14 Menschen aus der Ukraine mitgenommen. Sie wurden in eine Erstaufnahmestelle nach Nürnberg gebracht.

In den drei Gemeinden waren über 100.000 Euro an Spenden gesammelt worden. Ungefähr die Hälfte davon wurde für den Hilfstransport ausgegeben.