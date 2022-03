Gutachter beraten über drohendes Aus für die Klinik

In Stühlingen im Kreis Waldshut macht sich die Sorge breit, dass die dortige Klinik aufgegeben werden könnte. Denn in den drei Szenarien der Gutachter für den Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz bliebe die Stühlinger Klinik nur im ersten und mit einem Defizit von 13 Millionen Euro teuersten Szenario erhalten. Das sieht vor, alle Standorte zu erhalten und zu optimieren. Die beiden übrigen Szenarien sehen ein Zentralklinikum in der Mitte des Landkreises Konstanz vor oder eine Zwei-Haus-Lösung, für die sich die Gutachter aussprechen. Dabei wäre das neugebaute Klinikum in Konstanz gesetzt und das zweite Krankenhaus dann wohl in Singen zu bauen.