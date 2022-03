Gebietskörperschaft plant Lkw-Maut

Die Gebietskörperschaft Elsass plant ein Maut-System für Lastkraftwagen. Es soll bis Anfang 2025 eingerichtet sein. Ob es aber wirklich in Betrieb geht, will die Körperschaft wegen der aktuell schwierigen Lage von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig machen. Erst 2024 soll das endgültig entschieden werden. Bis dahin sollen die technischen Vorbereitungen abgeschlossen werden und man möchte klären, wie man elsässische Firmen an anderer Stelle entlasten kann. Die Maut dürfe die elsässischen Firmen nicht in Schwierigkeiten bringen, so Frédéric Bierry, der Präsident der Gebietskörperschaft. Sie von der Lkw-Maut ausnehmen könne man wegen des geltenden EU-Rechts nicht