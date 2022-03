Neue Klimakampagne Wald

per Mail teilen

Im Stadtwald von Waldshut-Tiengen hat das Land Baden-Württemberg heute einen neuen „KlimaWandelPfad“ eröffnet. An zehn Stationen zeigt dieser, welche Folgen der Klimawandel für den Wald als Ökosystem hat.

Der Lehrpfad ist Teil einer landesweiten Informationskampagne. Dabei ist der Landkreis Waldshut Modellregion. Das Gebiet war in den vergangenen Jahren am stärksten von Waldschäden betroffen.