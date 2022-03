Landesregierung und Uniklinik spenden medizinische Güter für Lwiw

Die Landesregierung spendet gemeinsam mit der Uniklinik Freiburg medizinische Schutzausrüstung für die Kliniken in Freiburgs Partnerstadt Lwiw. Das teilt das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mit. Unter anderem Handschuhe, OP-Masken, Schutzkittel und Beatmungsgeräte im Wert von knapp 2,6 Millionen Euro werden aus den Lagerbeständen des Landes in die Ukraine geliefert. Die Güter werden voraussichtlich noch am Dienstag auf die Reise gehen. Die Stadt Freiburg organisiert und finanziert den Transport. Die Spende soll den Krankenhausbedarf von vier bis sechs Wochen und die zusätzliche intensivmedizinische Betreuung in Lwiw abdecken. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn bedankte sich bei der Landesregierung: Es tue gut zu sehen, dass in schwierigen Zeiten alle zusammenstünden. Lwiw brauche jetzt dringend Hilfe.