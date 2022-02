Satte Gewinne bei Energiedienst

Das Energieunternehmen "Energiedienst" mit Sitz in Laufenburg (Kreis Waldshut) hat im vergangenen Jahr seinen Jahresgewinn um fast 70 Prozent auf 73 Millionen Euro steigern können. Die Energiedienst versorgt fast 300.000 Kunden mit Strom. Alleine der Absatz von Ökostrom stieg um mehr als 20 Prozent. Das Ergebnis übertreffe klar die Erwartungen, so die Geschäftsführung bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Der satte Gewinnanstieg hat vor allem zwei Gründe: Neubewertungen des Kapitals und gute Verkaufszahlen. Der Absatz von Strom und Gas stieg um fünf Prozent. Die Energiedienst installierte zudem mehr als 600 neue Photovoltaikanlagen. In ihren Wasserkraftwerken entlang des Rheins wurde zwar unterdurchschnittlich wenig Strom produziert, doch der Strom erzielte deutlich höhere Preise. Die Unsicherheit auf dem Energiemarkt mit Blick auf die geopolitische Lage biete auch Chancen, so die Geschäftsführung: Denn immer mehr Firmen- und Privatkunden wollen mit eigenen Photovoltaikanlagen und Wärmenetzen unabhängig werden.