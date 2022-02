Badenova hält Gasversorgung für sicher

Die südbadischen Verbraucher müssen wegen des Kriegs in der Ukraine keine Engpässe bei der Gasversorgung befürchten. Das hat der Energieversorger Badenova auf SWR-Anfrage erklärt. Krisen seien aber stets Preistreiber, heißt es aus Freiburg. Der südbadische Energieversorger Badenova ist an einem großen Gasspeicher in Niedersachsen beteiligt mit einem Leistungs-Volumen von 340 Gigawattstunden. "Damit kommt man gut durch den Winter", sagte Pressesprecherin Yvonne Schweickhardt in Freiburg. Selbst bei einem kompletten Stopp der Gaslieferungen durch Russland wäre die Gasversorgung sichergestellt. Das sieht die Badenova-Sprecherin genauso wie Geschäftsführer Rolf Samer des Gasverbundes Mittelland in der Schweiz, der über keine nennenswerten Gasspeicher verfügt.