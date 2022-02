In den Fastnachtshochburgen in Südbaden haben die Narren am Donnerstagabend den Beginn der fünften Jahreszeit gefeiert. Laut einem Polizeisprecher in Konstanz haben sich viele in den Innenstädten etwa in Villingen-Schwenningen und Rottweil getroffen. Größere Polizeieinsätze gab es nicht in Südbaden. Vereinzelt wurden Platzverweise ausgesprochen und Körperverletzungsdelikte registriert.