Messen erst wieder im April

Trotz der Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg wird es am Messestandort Freiburg erst ab April wieder große Veranstaltungen geben. Aussteller und Veranstalter brauchen zunächst Vorbereitungszeit, heißt es von der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH. Man sei nun vorsichtig optimistisch, wieder dauerhaft zum eigentlichen Kerngeschäft zurückkehren zu können, so die Freiburger FWTM. Dort ist man froh, dass die Landesregierung die Coronaverordnung in ihrer bisherigen Form nicht verlängert. Viele Veranstaltungen sollen in diesem Jahr nachgeholt werden. Mit dem Freiburg Marathon soll es dann am 3. April losgehen auf dem Messegelände. Weitere Veranstaltungen benötigen jetzt zunächst zeitaufwändige Planungen. Durch die Pandemie ist die FWTM wie es heißt deswegen gut gekommen, weil sie in der Freiburger Messehalle das Zentrale Impfzentrum betrieben hat mit mittlerweile einer halben Million Impfungen. Dadurch konnte auch Kurzarbeit beim eigenen Personal vermieden werden.