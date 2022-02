per Mail teilen

Die Polizei wird über die Fastnachtstage vom Schwarzwald bis zum Bodensee wieder verstärkt unterwegs sein. Das kündigt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Mitteilung an. Trotz reduziertem Fastnachts-Programm rechnet die Polizei mit Ordnungsstörungen und übermäßigem Alkoholkonsum. Besonders in den Fastnachtshochburgen wie Rottweil seien die Beamten präsent, heißt es.