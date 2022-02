per Mail teilen

Eishockey-Zweitligist EHC Freiburg hat sein Heimspiel am Donnerstagabend gewonnen. Gegen den ESV Kaufbeuren siegten die Wölfe mit 3 zu 2. Der EHC steht damit auf dem 8. Tabellenplatz. Wie der EHC jetzt mitteilte, fällt Stürmer David Cerny aufgrund einer Verletzung für die restliche Spielsaison aus. Der 21-Jährige hatte sich beim Spiel gegen die Bayreuth Tigers am vergangenen Montag am Unterkörper verletzt.