Trausegen am 22.2.22. für Liebespaare bis 22 Uhr

"Ja, ich will" - und das am 22.2.22 mit dem Segen der Kirche. Ein einmaliges Angebot in der Evangelischen Kirche in Köndringen (Kreis Emmendingen). Dort haben Pfarrerin Anja Bremer und Pfarrer Andreas Ströble am Dienstag von 17 Uhr bis 22 Uhr im 10-Minuten-Takt ihren Segen ausgeteilt. Für Paare, die an diesem Ausnahmedatum vor dem Traualtar stehen wollten. Liebespaare aller Art waren willkommen, so Pfarrerin Bremer, bereits standesamtlich verheiratete ebenso wie junge Paare, die ihre Trauung wegen Corona verschieben mussten. Manche Paare, wie Bianca und Tim Hösel wollten nach vielen Jahren einfach mal ihr Ehegelübde auffrischen.