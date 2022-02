Mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger gefasst

Der Polizei ist es gelungen, drei mutmaßliche Enkeltrick-Betrüger festzunehmen. Laut Polizei sollen die Tatverdächtigen vergangene Woche eine 88-jährige Frau aus Lörrach mit einem Schockanruf um einen hohen Betrag gebracht haben. Weil ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, sollte die Frau Geld für die hohe Kaution übergeben. Eine Zeugin jedoch beobachtete die Geldübergabe an der Haustüre und rief die Polizei. Diese verfolgte den Weg des Geldabholers zu einem Taxi zurück, in dem bereits zwei weitere Tatverdächtige warteten. Die drei Männer zwischen 17 und 20 Jahren wechselten noch mehrmals das Taxi, bis die Polizei ihre Fahrt schließlich bei einer Kontrolle auf der A5 bei Bruchsal beendete. Bei ihnen, so die Polizei, war auch die mutmaßliche Beute. Die drei Männer sind in Untersuchungshaft.