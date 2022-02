Südwesten liegt in nachhaltiger Mobilität vorn

per Mail teilen

Bei der Umsetzung von Verkehrssicherheit, Klima- und Umweltschutz liegt Baden-Württemberg, Südbaden eingeschlossen, bundesweit vorn. So das Ergebnis einer aktuellen ADAC-Studie. Zum guten Ergebnis hat beigetragen, dass der Verkehrslärm deutlich reduziert werden konnte. Ebenso sind lokale Luftschadstoff- Emissionen im Verkehr zurückgegangen. Doch damit Mobilität im Alltag bezahlbar bleibt, außerdem klimaschonend und sicher, sind weitere Maßnahmen erforderlich, so Reinhold Malassa vom ADAC Südbaden. Es müsse noch mehr in Infrastruktur investiert werden, und die Politik müsse für mehr attraktive nachhaltige Angebote sorgen, um beides zu vereinbaren: Mobilität und Klimaschutz.