Caritas International ist besorgt

Caritas International in Freiburg ist aufgrund der jüngsten Entwicklungen an der ukrainisch-russischen Grenze zutiefst besorgt. Sollte der Konflikt eskalieren, würde sich das menschliche Leid vervielfachen, heißt es. „Wir appellieren deshalb an alle Seiten, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen“, so Oliver Müller, Leiter von Caritas international. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes mit Sitz in Freiburg rechnet im Falle eines „heißen Krieges“ mit Millionen weiteren Flüchtlingen. Bislang hat Caritas International nach eigenen Angaben in der Ukraine und in Russland seit 2014 800.000 Menschen geholfen. So werden unter anderem seit acht Jahren in der sogenannten Pufferzone im Donbas alte und kranke Menschen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Heizmaterial versorgt. Auf russischer Seite werden derzeit in Rostow und Wolgograd Flüchtlinge mit Hilfsgütern unterstützt.