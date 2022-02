Dem Eilantrag der Corona-Kritiker wurde stattgegeben. Die Verlegung der angemeldeten Großdemo aus Freiburgs Innenstadt in den abgelegenen Stadtteil Stühlinger ist unzulässig, dies entschied das Freiburger Verwaltungsgericht am Freitagabend. Der Stadt liegt dieser Beschluss bereits vor, heißt es in einer Mitteilung. Er bedaure, „dass damit erneut eine starke Belastung für die Innenstadt und den Verkehr zu erwarten ist“, erklärte Oberbürgermeister Martin Horn. Die Demonstration mit erwarteten 4.500 Teilnehmern wird nun auf der ursprünglich beantragten Strecke stattfinden, bestätigt das Freiburger Polizeipräsidium. Das bedeutet: Die Versammlung wird am Samstag am Platz der Alten Synagoge beginnen und enden, bestätigte das Freiburger Polzeipräsidium.